Составти таблицу значений функции у=2х с шагом, равным 2, и начертити ее график при -3lt;х lt;5.

Математика
Составти таблицу значений функции у=2х с шагом, равным 2, и начертити ее график при -3lt;х lt;5.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Для построения такого  графика - прямой линии - достаточно две точски. Лучше по границам участка построения.  Х=-3 и У = 2Х= -6 Х=5 и У = 10
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