Докажите что в корне заключено лексическое значение всех родственных слов
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Докажите что в корне заключено лексическое значение всех родственных слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждое слово что-то обозначает. Например, слово ельник обозначает «лес, состоящий из одних елей». Это его лексическое значение. Кроме лексического, слово имеет и грамматическое значение. Например, у существительных можно определить род, падеж, число, у глаголов – время, лицо и число.
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