Докажите что в корне заключено лексическое значение всех родственных слов

Русский язык
Докажите что в корне заключено лексическое значение всех родственных слов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждое слово что-то обозначает. Например, слово ельник обозначает «лес, состоящий из одних елей». Это его лексическое значение. Кроме лексического, слово имеет и грамматическое значение. Например, у существительных можно определить род, падеж, число, у глаголов – время, лицо и число.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
номер 6 пожалуйста пожалуйста пожалуйста быстрее Можно мне очень очень очень срочно надо
Ответить
Математика
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемы 8(6 а-7)-17 а
Ответить
Литература
Годы жизни места учебы мест о рождение: Толстой, Пушкин, Чехов, Лермонтов, Есенин, Букин, Короленко, Грин, Горький, Паустовский, Гоголь, Некрасов,Т...
Ответить
Английский язык
Помогите сделать 2 задание)))
Ответить
Алгебра
Выбери многочлены, которые содержат общий множитель 4x−8;4x−27m+1;−9−27m;33mn+11n;−3x+11n;x2???2x Выбери правильный ответ: а)4x−8;4x−27+1 б...
Ответить