Выбери многочлены, которые содержат общий множитель 4x−8;4x−27m+1;−9−27m;33mn+11n;−3x+11n;x2???2x Выбери правильный ответ: а)4x−8;4x−27+1 б)другой ответ в)33mn+11n;−3x+11n г)−9−27m;33mn+11n д)4x−8;x^2−2x е)−9−27m;33mn+1...
Алгебра
Выбери многочлены, которые содержат общий множитель 4x−8;4x−27m+1;−9−27m;33mn+11n;−3x+11n;x2???2x Выбери правильный ответ: а)4x−8;4x−27+1 б)другой ответ в)33mn+11n;−3x+11n г)−9−27m;33mn+11n д)4x−8;x^2−2x е)−9−27m;33mn+11n;−3x+11n ж)4x−8;x^2−3x;4x−27+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х-8=4(х-2); -9-27m=-9(1+3m); 33mn+11n=11n(3m+1); х²-2х=х(х-2) эти многочлены содержат общий множитель
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