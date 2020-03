Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить вторую задачу на Visual Basic 6.0, Pascal ABC, Dev C++ или хотя бы что-нибудь из этого. Даю 46 баллов.

Гость: Гость:

Если считать, что c₁=15, c₂=20, c₃=25, то программа на паскале будет такой: var a:array[1..4] of real; b,c,h,i:integer; p,s,y:real; begin a[1]:=2.1; a[2]:=3.2; a[3]:=4.8; a[4]:=5.7; b:=18; s:=0; for i:=1 to 4 do s:=s+(a[i]+sqrt(b)); p:=1; c:=15; h:=5; while c<=25 do begin p:=p*sin(c); c:=c+h; end; y:=s+p; writeln('y = ',y); end. Результат: y = 32.691988532689