А)1/2+5/7 б)4/5+1/6 в)1/2-1/3 г)1/3-1/4 д)2/3-1/5 е)5/7-2/3 ПОМОГИТЕ Я ПРОШУ!!!ЧЕРЕЗ ПОЛ ЧАСА СДАВАТЬ!!!
Математика
А)1/2+5/7 б)4/5+1/6 в)1/2-1/3 г)1/3-1/4 д)2/3-1/5 е)5/7-2/3 ПОМОГИТЕ Я ПРОШУ!!!ЧЕРЕЗ ПОЛ ЧАСА СДАВАТЬ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1/2+5/7=7/14+10/14=17/14=1 3/14 б) 4/5+1/6=24/30+5/30=29/30 в) 1/2-1/3=3/6-2/6=1/6 г) 1/3-1//4=4/12-3/12=1/12 д) 2/3-1/5=10/15-3/15=7/15 е) 5/7-2/3=15/21-14/21=1/21
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