Составить рассказ о любимом цветке 4 класс
Русский язык
Составить рассказ о любимом цветке 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какой божественный аромат имеет роза!Розы в нашей стране высаживают на клумбах, чтобы украсить улицы и усадьбы. Влюбленные мужчины дарят своим избранницам букеты из этих цветов. Розу недаром считают королевой цветов. Ее лепестки пышные и одновременно нежные. Роза дарит окружающему миру не только свою красоту, она к тому же полезна.
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