Составить рассказ о любимом цветке 4 класс

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А какой божественный аромат имеет роза!Розы в нашей стране высаживают на клумбах, чтобы украсить улицы и усадьбы. Влюбленные мужчины дарят своим избранницам букеты из этих цветов. Розу недаром считают королевой цветов. Ее лепестки пышные и одновременно нежные. Роза дарит окружающему миру не только свою красоту, она к тому же полезна.