Мотоцыклист проехал 360 км от Углег до Южно-Сахалинска за 4 ч за какое время проедет этот путь автомобилист скорость которого на 30 км/ч

Математика

Мотоцыклист проехал 360 км от Углег до Южно-Сахалинска за 4 ч за какое время проедет этот путь автомобилист скорость которого на 30 км/ч

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