Мотоцыклист проехал 360 км от Углег до Южно-Сахалинска за 4 ч за какое время проедет этот путь автомобилист скорость которого на 30 км/ч
Математика
Мотоцыклист проехал 360 км от Углег до Южно-Сахалинска за 4 ч за какое время проедет этот путь автомобилист скорость которого на 30 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360÷4=90км/ч скоростьмотоциклиста 90+30=120км/ч скорость автомобилиста 360÷120=за 3ч автомобилист проедет этот путь
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