Напишите пожалуйста эссе на тему "Красота и польза искусства в повседневной жизни"

Гость: Гость:

Куда бы мы не шли, ни ехали, везде она-музыка... Куда не обернись, везде звучит-на улице, в домах, в транспорте, по тв, в наушниках поключенным к плеерам или телефонам...Всюда музыка... Неважно какого она направления, каждый выбирает для себя сам, что ему ближе по духу, по настроению...А почему так? почему? спросите вы...? Потому что музыка воздействует на наш внутренний мир, через наши эмоции, через чувства, сердце, она сильна! Она слабого может сделать сильным духом, отчаянного начать заново жить, подтолкнуть на необычные поступки или переосмыслить свое отношение к чему - либо, обогатить духовный мир... Человек становится прекрасней когда он прикасается к высокому искусству, делая его изнутри прекрасней.