Написать мини сочинение на тему "мой любимый музей

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Краеведческий музей — место, где встречаются настоящее и прошлое. Когда проходишь по его залам, то чувствуешь, как дух ушедших времен наполняет тебя. Здесь можно делать заметки, часами рассматривать удивительные экспонаты, а можно просто мечтать, воображая себя то скифом, то солдатом Северной войны, то бойцом, водружающим знамя над рейхстагом. Экскурсия в краеведческом музее начинается с доисторических экспонатов. Это орудия труда первобытного человека, произведения древнейшего искусства, оружие и многое другое. Проходя по залам музея, можно увидеть, как совершенствовался человек, становясь более умелым, искусным, образованным. Наши далекие предки были великими мастерами, могучими воинами, талантливыми зодчими. Испытываешь гордость за них, живших много веков назад и умевших обустраивать свой быт с такой тщательностью и сноровкой.