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Спряжение глаголов жить(живет),шуметь(шумит).
Русский язык
Спряжение глаголов жить(живет),шуметь(шумит).
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Жить- 1 спр, шуметь - 2спр
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