Пожалуйста помогите!!!! очень прошу! Нужно найти ВСЕ средства выразительности(эпитеты,метафоры,литота,метонимия,синекдоха,фразеологизм,противопоставление,градация,антитеза,сравнение,рит.восклицание,ряды однородных членов,гиперб...

Литература
Пожалуйста помогите!!!! очень прошу! Нужно найти ВСЕ средства выразительности(эпитеты,метафоры,литота,метонимия,синекдоха,фразеологизм,противопоставление,градация,антитеза,сравнение,рит.восклицание,ряды однородных членов,гиперболы,повторы,олицетворения,анафоры,инверсии,олицетворение-если есть) в стихотворении "Не завидуй другу..." Сама я плохо в этом разбираюсь,но очень надо. Заранее спасибо! Не завидуй другу... Не завидуй другу, если друг богаче, Если он красивей, если он умней. Пусть его достатки, пусть его удачи У твоих сандалий не сотрут ремней… Двигайся бодрее по своей дороге, Улыбайся шире от его удач: Может быть, блаженство — на твоем пороге, А его, быть может, ждут нужда и плач. Плачь его слезою! Смейся шумным смехом! Чувствуй полным сердцем вдоль и поперек! Не препятствуй другу ликовать успехом: Это — преступленье! Это — сверхпорок!
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