Помогите написать сочинение на тему: "В чем мне хотелось бы походить на Васютку"

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«Васюткино озеро» В. П. Астафьева — это рассказ не только о заблудившемся в лесу мальчике, но и о человеческой выдержке, мужестве, стойкости, умении не терять надежду в безвыходной ситуации. Когда тринадцатилетний Васютка понял, что заблудился в лесу, его охватила паника. Это и понятно, ведь тайга бесконечна, поверни не в ту сторону — и никогда тебе не выбраться из леса. Но мальчик очень быстро сумел взять себя в руки. Рассудитель ность и деловитость Васютки просто поразительны. Сразу видно, что он не впервые в тайге. Знакомы мальчику и таежные законы, поэтому он так покорно взял у матери хлеб, хотя раньше все время и приносил его обратно нетронутым. Знает мальчик и лесные приметы, поэтому шел по лесу не наобум, а выбирая дорогу, что бы быстрее выйти к Енисею, где ходят рыболовные суда, где есть люди. Все время, которое он провел в лесу, мальчик помнил слова отца и дедушки: «Тайга наша, кормилица, хлипких не любит!» Поэтому как ни страшно было Васютке, каким безвыходным ни казалось его положение, он держал себя в руках, не раскисал, не падал ду хом. Смекалка и наблюдательность помогли Васютке найти вер ный путь домой и рассказать о необыкновенном озере с белой ры бой. За эту находку мальчику были благодарны взрослые рыбаки. Я думаю, что обнаруженное озеро — достойная награда мальчику за смелость и выдержку, проявленную им в незабываемые дни, которые он проведел один на один с тайгой. Недавно я прочитала рассказ В. П. Астафьева «Васюткино озеро». Меня поразил главный герой рассказа Васютка. Это подросток. Ему всего тринадцать лет. Но его именем названо озеро. Пусть и небольшое. Но не это затронуло меня, а то, как Васютка выбирался из тайги, в которой по неосторожности заблудился. Произошло это случайно. Увлекшись охотой на глухаря, которого ему пока еще не удавалось подстрелить, мальчик не заметил, как свернул с хоженой тропинки в чащу леса. Когда же Васютка опомнился, было уже поздно. Затесей не было. Места чужие, незнакомые. В первое мгновение герой Астафьева растерялся. Но потом вспомнил слова отца и деда: «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!» И тогда этот подросток проявляет качества, которые присущи не каждому взрослому: силу воли, выдержку, терпение, смекалку, мастерство охотника. Заблудившись, преодолев первые минуты отчаяния, мальчик стал вспоминать все, чему научили его старшие. Он, в первую очередь, решил не есть сразу хлеб, а оставил его на потом, когда ему будет совсем трудно. Затем приготовился к ночлегу. Но сначала он запек в горячей земле глухаря (так учили его отец и дед). Ночи были холодные, приближалась осень. Поэтому Васютка устроился на ветках с хвоей, которые разложил на месте костра. Все это он проделал очень умело. Похоже, мальчик не раз делал подобное. Ему хотелось плакать. Блуждая по тайге, Васютка не раскисал, не впадал в отчаяние, а терпеливо шел вперед. Он понимал, что как только даст слабинку, расплачется, начнет жалеть себя, так сразу же пропадет и никогда не сможет вернуться домой. Тайга не любит слабых. И потому Васютка идет вперед, несмотря на то что ему нелегко, порой страшно. Но он все равно не сдается и находит дорогу к Енисею. Благодаря своему уму и смекалке мальчик вернулся домой целым и невредимым. А еще он обеспечил работой две бригады рыболовов. Мне хотелось бы быть такой, как Васютка. И теперь я стремлюсь воспитывать в себе силу воли, стараюсь хорошо учиться, чтобы знания помогли мне в трудную минуту.