Помогите с задачей по фотоэффекту пожалуйста
Физика
Помогите с задачей по фотоэффекту пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Энергия фотона расходуется на работу выхода и кинетическую энергию фотоэлектронов: E=A+E(кин) А=hc/лямбда кр. А=6,63*3*10∧8/290*10∧-9=0,69*10∧-18 Дж Е (кин)=mv∧2/2=9,1*10∧-31*10∧12/2=0,46*10∧-18 Дж Е= 0,69*10∧-18 Дж+0,46*10∧-18 Дж=1,55*10∧-18 Дж А/Е= 0,69*10∧-18 Дж/1,55*10∧-18 Дж=0,6= 60% Е(кин)/Е= 0,46*10∧-18 Дж/1,55*10∧-18 Дж=0,4=40%
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