3, пожааалуйста, 20 баллов

Геометрия
3, пожааалуйста, 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4 2. Угол А=30     Угол В=120     Угол С=30 3. Угол 4=50
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