3, пожааалуйста, 20 баллов
Геометрия
3, пожааалуйста, 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4 2. Угол А=30 Угол В=120 Угол С=30 3. Угол 4=50
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2. Половину коллекции энтомолога составляют бабочки. Сколько процентов его коллекции приходится на остальных насекомых? это 50% А это так прост...
Химия
Верны ли следующие суждения о свойствах аминокислот? 1 – Аминокислоты вступают ?? реакцию полимеризации 2 – Аминокислоты обладают амфотерными...
Математика
В школе 83 первоклассника.В 1Б классе - на 5 человек меньше,чем в 1А но на 3 человека больше, чем в 1В классе. Сколько школьников в 1В классе?
Литература