Верны ли следующие суждения о свойствах аминокислот? 1 – Аминокислоты вступают ?? реакцию полимеризации 2 – Аминокислоты обладают амфотерными свойствами А) верно только 1 Б) верно только 2 В) верны оба суждения Г) о...
Химия
Верны ли следующие суждения о свойствах аминокислот? 1 – Аминокислоты вступают ?? реакцию полимеризации 2 – Аминокислоты обладают амфотерными свойствами А) верно только 1 Б) верно только 2 В) верны оба суждения Г) оба суждения неверны 2 утверждение конечно же правильное,а вот первое не знаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аминокарбоновые кислоты обладают амфотерными свойствами за счет наличия аминогруппы - основными, а за счет наличия карбоксильной группы - кислотными. Правильный ответ: Б
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