Верны ли следующие суждения о свойствах аминокислот? 1 – Аминокислоты вступают ?? реакцию полимеризации 2 – Аминокислоты обладают амфотерными свойствами А) верно только 1 Б) верно только 2 В) верны оба суждения Г) о...

Химия

Верны ли следующие суждения о свойствах аминокислот? 1 – Аминокислоты вступают ?? реакцию полимеризации 2 – Аминокислоты обладают амфотерными свойствами А) верно только 1 Б) верно только 2 В) верны оба суждения Г) оба суждения неверны 2 утверждение конечно же правильное,а вот первое не знаю

Автор: Гость