Номер 5 и 6 решите плиз СРОЧНО

Математика
Номер 5 и 6 решите плиз СРОЧНО
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) 25:x=5 x=25:5 x=5 * * * 6*x=24 x=24/6 x=4 * * * x:6=9 x=6*9 x=54 *** 6) х*4=28 х=28/4 х=7 * * * второй пример не вижу... подставка закрывает * * * 35/х=5 х=35/5 х=7 Конец
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