Результатом трудовой деятельности человека являеться 1)северное сияние 2) огородное пугало 3) птичье гнездо 4) штормовое море
Окружающий мир
Результатом трудовой деятельности человека являеться 1)северное сияние 2) огородное пугало 3) птичье гнездо 4) штормовое море
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огородное пугало является результатом трудовой деятельности человека.
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