Упр 517 помогите 10баллов срочняк надо
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Упр 517 помогите 10баллов срочняк надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.цифра,шорох,предположение,растение,цирк,цитата,праздник, оттепель,восстание,воззвание,ребро2.заморозки,ворота,будни,потемки3.шепот,тьма,мрак,темнота
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