Упр 517 помогите 10баллов срочняк надо

Русский язык
Упр 517 помогите 10баллов срочняк надо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.цифра,шорох,предположение,растение,цирк,цитата,праздник, оттепель,восстание,воззвание,ребро2.заморозки,ворота,будни,потемки3.шепот,тьма,мрак,темнота

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Вычеркни лишнее слово: 1)went worked won wrote 2)kindest strongest loudest pretty 3)class at of in 4 )story party fly funny
Ответить
Окружающий мир
Названия весенних месецев брянского края
Ответить
Биология
Заболевания вызываемые ВПЧ.
Ответить
Русский язык
Какой из глаголов относится ко II спряжению. А) таять В) гулять Б) читать Г) видеть
Ответить
Математика
Скажите число 25% которого составляет 35
Ответить