Заболевания вызываемые ВПЧ.

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Бородавки на подошве стопы (мозоли) Обычные бородавки Плоские бородавки Поражения слизистых половых органов: Остроконечные кондиломы Сквамозные интраэпителиальные поражения (подобные поражения высокого риска могут быть предраковым состоянием) Карцинома (рак шейки матки, гораздо реже встречающиеся раки вульвы, влагалища, области анального отверстия и полового члена) 1 Поражения других (не генитальных) слизистых оболочек:. Слизистая рта (фокальная эпителиальная гиперплазия) Рецидивный папилломатоз дыхательных путей Карцинома рак головы, шеи, легких