Что такое сперматозоид?

Биология
Что такое сперматозоид?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужская половая клетка, мужская гамета, которая служит для оплодотворения женской гаметы,  яйцеклетки. Термин используется для обозначения мелких, обычно подвижных гамет у организмов, которым свойственна  оогамия. Обычно они значительно меньше яйцеклетки, поскольку не содержат столь значительного количества цитоплазмы и производятся организмом одновременно в значительном количестве
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