Решите без иксов Ном. 225
Математика
Решите без иксов Ном. 225
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9 ч. 30 мин. - 9 ч. = 30 мин.=30/60 часа = 0,5 часа - время 2) 39 км 500 м = 39,5 км 39,5 км : 0,5 ч. = 79 км / ч - скорость удаления катеров 3) 79 - 45= 34 км/ч - скорость первого катера Ответ: 34 км /ч.
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