Решите без иксов Ном. 225

Математика
Решите без иксов Ном. 225
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9 ч. 30 мин.  -  9 ч. = 30 мин.=30/60 часа = 0,5 часа - время 2) 39 км 500 м =  39,5  км 39,5 км :  0,5 ч. = 79 км / ч  - скорость удаления катеров 3) 79 - 45= 34  км/ч   - скорость  первого катера Ответ: 34 км /ч.
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