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Что такое вертикальные углы и их свойства
Геометрия
Что такое вертикальные углы и их свойства
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вертикальные углы равны.
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