Дополните условие задачи и придумайте вопрос к ней так,чтобы она решалась вычитанием. самый короткий месяц

Математика
Дополните условие задачи и придумайте вопрос к ней так,чтобы она решалась вычитанием. самый короткий месяц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый короткий месяц февраль - 28 дней. А в марте - 31 день. На сколько дней в марте больше чем в феврале? 31-28=3( д.) ответ: в марте на три дня больше, чем в феврале.
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