Объясните закономерности размещения месторождений полезных ископаемых в Южной Америки

География
Объясните закономерности размещения месторождений полезных ископаемых в Южной Америки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На территории Чили горы ( гравий, уголь нефть) На территории Аргентины ( уголь металл) По всей другой территории тоже есть уголь и нефть
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