С какого чина гражданской службы давалось личное дворянство?
История
С какого чина гражданской службы давалось личное дворянство?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До 1845 только с 14 ранга, а после 1845 с 9 ранга
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