Найдите значение аргумента,удовлетворяющее условию f(x)=g(x) если f(x)=6/5x-9 g(x)=3/7+5x

Алгебра
Найдите значение аргумента,удовлетворяющее условию f(x)=g(x) если f(x)=6/5x-9 g(x)=3/7+5x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно приравнять обе функции и решить уравнение: 6/(5x-9)=3/(7+5x) 3(5x-9)=6(7+5x) -15x=69 x=-23/5
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