Как разделить корень 65 на 2 ?
Алгебра
Как разделить корень 65 на 2 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двойку сунуть под корень: корень65:корень4 ответ примерно будет корень 1,...
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