Значение пословицы ласковое слово лучше мягкого пирога
Литература
Значение пословицы ласковое слово лучше мягкого пирога
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит доброе слово лучше любого пирога) Или Доброе слово которое относиться к тебя лучше любого пирога)
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