Факты каменный цветок что это сказ

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Сказ Каменный цветок о мастере Даниле. Данилка - недокормыш был учеником старого мастера Прокопа и превзошел его. Но очень ему хотелось силу камня познать. Вот он и попал к Хозяйке Медной Горы в мастера. Сделал Каменный цветок невиданной красоты, но радости не получил, так как люди этот цветок никогда не увидели бы. А осталась у него - невеста - Катя. Она его из горы и вызволила. Любовный треугольник: Данила, Хозяйка Медной Горы и Катя. Чтение сказа займет не более 15 минут. Прочтите, не пожалеете. ООЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ, НО КОРОТКАЯ!!