2. Половину коллекции энтомолога составляют бабочки. Сколько процентов его коллекции приходится на остальных насекомых? это 50% А это так просто??Или здесь подвох?

Математика

2. Половину коллекции энтомолога составляют бабочки. Сколько процентов его коллекции приходится на остальных насекомых? это 50% А это так просто??Или здесь подвох?

Автор: Гость