2. Половину коллекции энтомолога составляют бабочки. Сколько процентов его коллекции приходится на остальных насекомых? это 50% А это так просто??Или здесь подвох?
Математика
2. Половину коллекции энтомолога составляют бабочки. Сколько процентов его коллекции приходится на остальных насекомых? это 50% А это так просто??Или здесь подвох?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подвоха здесь нет. 100-50=50 Ответ: на остальных насекомых приходится 50% коллекции.
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