Какую часть лица найдём на корабле?____ какую часть слова можно в земле найти?____ что можно от пальто отрезать и к реке приставить?____ какой частью горы можно волосы расчёсывать?___ какую часть обуви найдём у горы?___ ч...

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Какую часть лица найдём на корабле?____ какую часть слова можно в земле найти?____ что можно от пальто отрезать и к реке приставить?____ какой частью горы можно волосы расчёсывать?___ какую часть обуви найдём у горы?___ что можно найти у ребёнка, стола гриба и циркуля?____ о какому головному убору молотком бьют?_____

Автор: Гость