Почему при гриппе доктора советуют пользоваться одноразрывыми носовыми платками

Биология
Почему при гриппе доктора советуют пользоваться одноразрывыми носовыми платками
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Автор: Гость
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Гость:
T.k. na nem yzhe ostalis bakterii, i sledyet vzyat novii.
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