Почему при гриппе доктора советуют пользоваться одноразрывыми носовыми платками
Биология
Почему при гриппе доктора советуют пользоваться одноразрывыми носовыми платками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T.k. na nem yzhe ostalis bakterii, i sledyet vzyat novii.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какую часть лица найдём на корабле?____ какую часть слова можно в земле найти?____ что можно от пальто отрезать и к реке приставить?____ как...
Геометрия
Математика
2. Половину коллекции энтомолога составляют бабочки. Сколько процентов его коллекции приходится на остальных насекомых? это 50% А это так прост...