Рассказ про Европу про Германию

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Германия занимает центральное местоположение в Европе, поэтому предоставляет широкие возможности для путешествий. Удобство в этом смысле добавляет то, что Германия входит в Шенгенскую зону. В Германии много внимания уделяется науке и образованию, именно поэтому сюда часто приезжают на обучение и всевозможные конференции, ибо эта страна удивляет своим техническим прогрессом. Туристические поездки в Германию обычно связаны с посещением ее столицы — Берлина — и таких крупных городов, как Мюнхен, Франкфурт, Кельн, Гамбург и других, где находится масса исторических достопримечательностей. Чрезвычайно популярен также проходящий здесь пивной фестиваль Октоберфест, на который ежегодно съезжается молодежь со всего света.