Что можно "подлить"?

Русский язык
Что можно "подлить"?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлить масло в огонь. Подлить воды в собачью миску. да что угодно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Рассказ про Европу про Германию
Ответить
Литература
Помогите написать сочинение на тему: "В чем мне хотелось бы походить на Васютку"
Ответить
Физика
Тело массой 2,5кг имеет объём 2дмквадратных будет ли она плавать в воде
Ответить
Биология
Почему при гриппе доктора советуют пользоваться одноразрывыми носовыми платками
Ответить
Русский язык
Какую часть лица найдём на корабле?____ какую часть слова можно в земле найти?____ что можно от пальто отрезать и к реке приставить?____ как...
Ответить