А)17:(3/5+1/4)+(7/8-1/4)*(4/5) 2 во второй степени б) 70:(5/8+5/6)+(3 1/9-1/3)*(3/10) 2 во второй степени

Математика

А)17:(3/5+1/4)+(7/8-1/4)*(4/5) 2 во второй степени б) 70:(5/8+5/6)+(3 1/9-1/3)*(3/10) 2 во второй степени

Автор: Гость