А)17:(3/5+1/4)+(7/8-1/4)*(4/5) 2 во второй степени б) 70:(5/8+5/6)+(3 1/9-1/3)*(3/10) 2 во второй степени
Математика
А)17:(3/5+1/4)+(7/8-1/4)*(4/5) 2 во второй степени б) 70:(5/8+5/6)+(3 1/9-1/3)*(3/10) 2 во второй степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде так решается......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
1)Как пополнялся сенат? 2)Какими государственными делами ведали сенаторы? . 3)Почему при обсуждении дел в сенате консул редко выступал против мнени...
Русский язык
Геометрия
На рисунке AC||MK, точки А и В делят сторону треугольника на равные части. Чему равно ??тношение МК:АС?
Математика