Раскройте скобки и приведите подобные слагаемы 8(6 а-7)-17 а
Математика
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемы 8(6 а-7)-17 а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8(6а - 7) - 17а = 48а - 56 - 17а = 31а - 56
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Годы жизни места учебы мест о рождение: Толстой, Пушкин, Чехов, Лермонтов, Есенин, Букин, Короленко, Грин, Горький, Паустовский, Гоголь, Некрасов,Т...
Английский язык
Алгебра
Выбери многочлены, которые содержат общий множитель 4x−8;4x−27m+1;−9−27m;33mn+11n;−3x+11n;x2???2x Выбери правильный ответ: а)4x−8;4x−27+1 б...
Алгебра
Упростите выражения: а)(5а2-2b)2+20a2b; b)x4-121-(x4+11)2; c)16m(m-1)-(4m-1)2; (Двойки в первом выраже??ии после 5а и в последних выражения...