Годы жизни места учебы мест о рождение: Толстой, Пушкин, Чехов, Лермонтов, Есенин, Букин, Короленко, Грин, Горький, Паустовский, Гоголь, Некрасов,Тургенев, Шолохов.

Гость: Гость:

Толстой родился 9 сентября 1828 г., Ясная Поляна, умер 20 ноября 1910 г. (82 года, учился в Казанском университете. Пушкин родился 1799, вроде в Москве, , умер в 1837( вроде, пишу по памяти), учился в Царскосельском лицее. Чехов годы жизни 1860–1904, учился в Таганрогской гимназии.