Годы жизни места учебы мест о рождение: Толстой, Пушкин, Чехов, Лермонтов, Есенин, Букин, Короленко, Грин, Горький, Паустовский, Гоголь, Некрасов,Тургенев, Шолохов.
Литература
Годы жизни места учебы мест о рождение: Толстой, Пушкин, Чехов, Лермонтов, Есенин, Букин, Короленко, Грин, Горький, Паустовский, Гоголь, Некрасов,Тургенев, Шолохов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толстой родился 9 сентября 1828 г., Ясная Поляна, умер 20 ноября 1910 г. (82 года, учился в Казанском университете. Пушкин родился 1799, вроде в Москве, , умер в 1837( вроде, пишу по памяти), учился в Царскосельском лицее. Чехов годы жизни 1860–1904, учился в Таганрогской гимназии.
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