номер 6 пожалуйста пожалуйста пожалуйста быстрее Можно мне очень очень очень срочно надо
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номер 6 пожалуйста пожалуйста пожалуйста быстрее Можно мне очень очень очень срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ворон за морем (2 скл., в тв. п.) летал,а умнее не стал. гора с горой не сходится, а человек с человеком (2 скл., в тв. п.) сойдутся. гостя по одёжке (1 скл., в д. п.) встречают, по уму провожают. два медведя в одной берлоге (1 скл., в пр. п.) не живут. первый парень на деревне (1 скл., в пр. п.), а деревня в два двора.
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