номер 6 пожалуйста пожалуйста пожалуйста быстрее Можно мне очень очень очень срочно надо

Гость: Гость:

Ворон за морем (2 скл., в тв. п.) летал,а умнее не стал. гора с горой не сходится, а человек с человеком (2 скл., в тв. п.) сойдутся. гостя по одёжке (1 скл., в д. п.) встречают, по уму провожают. два медведя в одной берлоге (1 скл., в пр. п.) не живут. первый парень на деревне (1 скл., в пр. п.), а деревня в два двора.