Приспособленность лисы к среде обитания ответьте плиз

География
Приспособленность лисы к среде обитания ответьте плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. У лис есть разный окрас меха - у северных - почти красный окрас, у степных - серо-желтый, это связанно с геограическим положением лисицы. 2. Северные лисицы имеют более пушистый и густой мех, так же они крупнее тех лисиц, которые живут на юге. 3. Так же я хотел бы добавить, что оттенки меха меняются, продвигаясь с севера на юг, можно отметить тенденцию к осветлению меха и уменьшению габаритов самого животного. Такая изменчивость в окраске напрямую зависит от климатических условий той зоны, в которой проживает данная особь.
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