ДВА АВТОБУСА ДВИГАЛИСЬ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ЧЕРЕЗ 9 МИНУТ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ РАССТОЯНИЕ между ними было 19 км 800 м.опредилите скорость второго автомобиля если скорость первого 1000м\мин

Математика

ДВА АВТОБУСА ДВИГАЛИСЬ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ЧЕРЕЗ 9 МИНУТ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ РАССТОЯНИЕ между ними было 19 км 800 м.опредилите скорость второго автомобиля если скорость первого 1000м\мин

Автор: Гость