ДВА АВТОБУСА ДВИГАЛИСЬ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ЧЕРЕЗ 9 МИНУТ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ РАССТОЯНИЕ между ними было 19 км 800 м.опредилите скорость второго автомобиля если скорость первого 1000м\мин
Математика
ДВА АВТОБУСА ДВИГАЛИСЬ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ЧЕРЕЗ 9 МИНУТ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ РАССТОЯНИЕ между ними было 19 км 800 м.опредилите скорость второго автомобиля если скорость первого 1000м\мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автобусы встретились в определенной точке между городами и стали удаляться друг от друга. Следовательно: 1) 19 км 800 м = 19800 м 19800 :9= 2200 (м/мин.) скорость удаления объектов друг от друга 2) 2200 - 1000 = 1200 (м/мин.) скорость второго автомобиля. Ответ: 1200 м/мин. скорость второго автомобиля.
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