Помогите пожалуйста решить кину ещё 30 баллов

Русский язык
Помогите пожалуйста решить кину ещё 30 баллов
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