4 целых 5/11-(3 целых 1/11-2 целых 3/11. Помогите пожалуйста срочно нужно!!!!!!!!Взорание спасибо :-)
Математика
4 целых 5/11-(3 целых 1/11-2 целых 3/11. Помогите пожалуйста срочно нужно!!!!!!!!Взорание спасибо :-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3целых 1/11-2целых 3/11=2целых 12/11-2целых 3/11= 9/11 2)4целых 5/11-9/11=3целых 16/11-9/11=3целых 7/11 Ответ: 3 целых 7/11
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