Укажите писателя,который назвал русский язык !великим ,могучим ,правдивым ,и свободным ? Варианты 1)Михаил Васильевич Ломоносов 2)Гоголь Н.В 3)Александр Сергеевич Пушкин 4)И.С Тургенев
Литература
Укажите писателя,который назвал русский язык !великим ,могучим ,правдивым ,и свободным ? Варианты 1)Михаил Васильевич Ломоносов 2)Гоголь Н.В 3)Александр Сергеевич Пушкин 4)И.С Тургенев
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Ответ 4)И.С.Тургенев
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