Укажите писателя,который назвал русский язык !великим ,могучим ,правдивым ,и свободным ? Варианты 1)Михаил Васильевич Ломоносов 2)Гоголь Н.В 3)Александр Сергеевич Пушкин 4)И.С Тургенев

Литература
Укажите писателя,который назвал русский язык !великим ,могучим ,правдивым ,и свободным ? Варианты 1)Михаил Васильевич Ломоносов 2)Гоголь Н.В 3)Александр Сергеевич Пушкин 4)И.С Тургенев
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 4)И.С.Тургенев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как записать условие задачи "за день в булочной продали 8 пакетов пшеничной муки п??3 кг в каждом,и 6 пакетов блинной муки по 5 кг в каждом.какой м...
Ответить
Алгебра
Как правильно переносить знаки при решении линейных уравнений?
Ответить
Английский язык
Пж быстрей если можно лчень прошу давайте ребя я вас верю всё надо
Ответить
Русский язык
Укажите наречное словосочетание 1)золотые руки 2)слишком высоко 3)смеяться громк??
Ответить
Математика
Подбери ,числа произведения которых равно 100и 1000 попробуй один множитель увеличеть вдвое а второй уменьшить вдвое
Ответить