Как записать условие задачи "за день в булочной продали 8 пакетов пшеничной муки п??3 кг в каждом,и 6 пакетов блинной муки по 5 кг в каждом.какой муки продали больше и на сколько?

Математика

Как записать условие задачи "за день в булочной продали 8 пакетов пшеничной муки п??3 кг в каждом,и 6 пакетов блинной муки по 5 кг в каждом.какой муки продали больше и на сколько?

Автор: Гость