Как записать условие задачи "за день в булочной продали 8 пакетов пшеничной муки п??3 кг в каждом,и 6 пакетов блинной муки по 5 кг в каждом.какой муки продали больше и на сколько?
Математика
Как записать условие задачи "за день в булочной продали 8 пакетов пшеничной муки п??3 кг в каждом,и 6 пакетов блинной муки по 5 кг в каждом.какой муки продали больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что больше 8*3 или 6*5 и на сколько 6*5 больше, чем 8*3
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