Подбери ,числа произведения которых равно 100и 1000 попробуй один множитель увеличеть вдвое а второй уменьшить вдвое

Математика
Подбери ,числа произведения которых равно 100и 1000 попробуй один множитель увеличеть вдвое а второй уменьшить вдвое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*10=100. (10:2)*(10*2)=100 100*100=1000. (100:2)*(100*2)=1000 20*5=100. (20:2)*(5*2)=100 200*5=1000. (200:2)*(5*2)=1000 50*2=100. (50:2)*(2*2)=100 500*2=1000. (500:2)*(2*2)=1000
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