Подбери ,числа произведения которых равно 100и 1000 попробуй один множитель увеличеть вдвое а второй уменьшить вдвое

Математика

Подбери ,числа произведения которых равно 100и 1000 попробуй один множитель увеличеть вдвое а второй уменьшить вдвое

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