Пожалуйста помогите решить уравнение (х+27)-12=42 ; 115-(35+у)=39; z-35-64=16; 28-t+35=53
Математика
Пожалуйста помогите решить уравнение (х+27)-12=42 ; 115-(35+у)=39; z-35-64=16; 28-t+35=53
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x+27=42+12 x+27=54 x=54-27 x=27 2)35+у= 115+39 35+у=154 У= 1154-35=119 3)з-35=64+16 З-35=80 з= 80+35=115 28-т=53-35 т=18-28 Т=-10
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