10*x=x:10 найти одинаковый корень
Математика
10*x=x:10 найти одинаковый корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=0...........................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
4 целых 5/11-(3 целых 1/11-2 целых 3/11. Помогите пожалуйста срочно нужно!!!!!!!!Взорание спасибо :-)
Литература
Укажите писателя,который назвал русский язык !великим ,могучим ,правдивым ,и свободным ? Варианты 1)Михаил Васильевич Ломоносов 2)Гоголь Н....
Математика
Как записать условие задачи "за день в булочной продали 8 пакетов пшеничной муки п??3 кг в каждом,и 6 пакетов блинной муки по 5 кг в каждом.какой м...