Два автомобиля ехали с одинаковой скоростью. Один из них проехал 400 км, а другой 480км. Сколько часов был в пути кахдай автомобиль, если первый был в пути на 2 часа меньше чем второй?
Математика
Два автомобиля ехали с одинаковой скоростью. Один из них проехал 400 км, а другой 480км. Сколько часов был в пути кахдай автомобиль, если первый был в пути на 2 часа меньше чем второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480 км-400 км=80 км (проехал другой за 2 часа) 80 км:2 час=40 км/час (скорость автомобилей) (V=S:t) 400 км:40 км/час=10 час (ехал первый) (t=S:V) 10 час+2 час=12 час Ответ: первый был в пути 10 часов, а второй - 12 часов
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