Два автомобиля ехали с одинаковой скоростью. Один из них проехал 400 км, а другой 480км. Сколько часов был в пути кахдай автомобиль, если первый был в пути на 2 часа меньше чем второй?

Математика

Два автомобиля ехали с одинаковой скоростью. Один из них проехал 400 км, а другой 480км. Сколько часов был в пути кахдай автомобиль, если первый был в пути на 2 часа меньше чем второй?

Автор: Гость