Два человека подошли к реке. У берега стояла лодка, в которой мог поместиться толь??о один человек. оба без всякой помощи переправились на противоположный берег реки и двинулись дальше. как они это сделали

Математика

Два человека подошли к реке. У берега стояла лодка, в которой мог поместиться толь??о один человек. оба без всякой помощи переправились на противоположный берег реки и двинулись дальше. как они это сделали

Автор: Гость