Два человека подошли к реке. У берега стояла лодка, в которой мог поместиться толь??о один человек. оба без всякой помощи переправились на противоположный берег реки и двинулись дальше. как они это сделали
Математика
Два человека подошли к реке. У берега стояла лодка, в которой мог поместиться толь??о один человек. оба без всякой помощи переправились на противоположный берег реки и двинулись дальше. как они это сделали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они были на разных берегах..........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В столовой было 98 порций.для первого класса накрыли 25 порций для второго на 17 порц??й больше а остальные порции для третьего класса.сколько порц...
Английский язык
Составьте пять вопросов к тексту. THE ISSUE OF RIGHTS Law may be broken into Criminal Law and Civil Law. Civil Law may be broken into Property ...
Математика
Зная, что с 1 февраля в каждую из трёх аптек города каждую неделю привозят 4500 упако??ок новых витаминов, ответь на следующие вопросы. 1) Каждую...
Математика