Два друга живущие в разных городах решили встретиться. Один на скутере выехал из Рязани а второй в это же время на машине из Владимира. Расстояние между городами 248 км. На каком расстоянии от Владимира встретятся друзья если о...

Математика

Два друга живущие в разных городах решили встретиться. Один на скутере выехал из Рязани а второй в это же время на машине из Владимира. Расстояние между городами 248 км. На каком расстоянии от Владимира встретятся друзья если они едут с постоянной скоростью и скорость скутера в три раза меньше скорости машины?

Автор: Гость